Какое имущество считается совместной собственностью супругов

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РИА «7 новостей» продолжает проект «Прокуратура поясняет». В редакцию поступил такой вопрос:

– Какое имущество каждого из супругов является только его собственностью, а не их совместной?

Ответим на него вместе с прокурором Шиловского района Валерием Шкаевым

В соответствии с п. 1 ст. 36 СК РФ, имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался (п. 2 ст. 38 СК РФ).

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата.

Имущество каждого из супругов может быть признано судом их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и другие) (статья 37 СК РФ).