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Какими будут входные группы комплекса «Наследие Современности»

7info 2
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Компания «Мармакс» показала усовершенствованный дизайн входных групп комплекса видовых квартир «Наследие Современности».

«Наследие Современности» — комплекс бизнес-класса в историческом Центре города с закрытой территорией, ландшафтным дизайном двора и видовой террасой на крыше.

«Безупречный стиль интерьеров входных групп — важная особенность наших комплексов бизнес-класса. Приятные теплые оттенки коричневого и натуральный кирпич создают единство и выразительность дизайнерского решения», — поделились в компании.

В жилом комплексе бизнес-класса девелопер спроектировал сквозные входные группы. Вход с улицы ведет вас в приватный холл первого этажа, где освещение, лестницы, навигация, почтовые ящики, постаматы, зеркала и растения являются элементами дизайна, которые образуют единую целостную картину.

Смотрите и наслаждайтесь новым проектом входных групп в комплексе видовых квартир «Наследие Современности».

Подробнее о комплексе и наличии квартир вы можете узнать по телефону 500-005.

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