Какие льготы имеют инвалиды при оформлении ОСАГО

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РИА «7 новостей» продолжает отвечать на вопросы читателей в рамках проекта «Прокуратура поясняет». Один из вопросов касался льгот, положенных инвалидам 2 группы при заключении договора ОСАГО.

Ответить на этот вопрос нам помогли в прокуратуре Александро-Невского района.

Страхование автогражданской ответственности в Российской Федерации носит обязательный характер для всех владельцев автотранспорта.

Документом, который подтверждает наличие вышеуказанной страховки, является страховой полис ОСАГО.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – договор страхования, по которому страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховое возмещение в форме страховой выплаты или путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

Как предусмотрено ст. 17 Федерального закона от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям предоставляется компенсация в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования.

Указанная компенсация предоставляется при условии использования транспортного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним не более чем двумя водителями.

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