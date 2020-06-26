Какие изменения произойдут в Дашково-Песочне с 1 июля?

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С 1 июля «Капитал-Строитель жилья!» начнёт продажи квартир в новом ЖК Берёзка на Новосёлов. И первые три недели он гарантирует самые выгодные цены на квартиры. Не упустите свой шанс!

Этот дом с одним из лучших местоположений в городе: в шаге несколько новых школ и детских садов, торговые центры, поликлиники, места отдыха и развлечений.

До главных гипермаркетов города «Глобуса» и «Ленты» всего 8 минут пути!

А за 15 минут вы может добраться как в центр города, так и на выезд за город.

Хотя зачем куда-то уезжать, когда все уже есть в своем районе! Повышение цен каждые три недели. Успей купить максимально выгодно.

Подробнее на сайте и по телефону 90-15-85.