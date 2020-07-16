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Новости РязаниОбщество

Какие документы, выплаты и услуги в этом году продлены автоматически

7info
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay

Без хождения по инстанциям и сбора бумаг – рассказываем, по какому поводу пока не надо беспокоиться.

Если срок этих документов истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, заменить их можно будет до 31 декабря 2020 года включительно.

Субсидия на оплату ЖКУ

Если право на субсидию истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, она продлевается автоматически на шесть месяцев.

Дополнительные выплаты на детей

С 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически.

Техосмотр

Для приобретения ОСАГО до 30 сентября 2020 года не надо предъявлять диагностическую карту. Однако потом ТО надо будет пройти все равно — предъявить страховщику диагностическую карту необходимо будет не позднее 31 октября 2020 года.

Инвалидность

С 1 марта по 1 октября 2020 года предусматривается автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности на шесть месяцев без предоставления каких‑либо документов.

Пособие по безработице

Гражданам, у которых 1 марта 2020 года закончился период выплаты пособия по безработице, оно продлевается еще на три месяца в том же размере, который был установлен на день истечения срока выплаты.

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