Какие документы нужны для занятия нетрадиционной медициной

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РИА «7 новостей» продолжает отвечать на вопросы читателей в рамках проекта «Прокуратура поясняет». Один из вопросов касался занятий нетрадиционной медициной.

Хочу заняться народной медициной. Нужно ли получать для этого какое-либо разрешение?

На этот вопрос мы ответим вместе с помощником прокурора Советского района г. Рязани Еленой Черкасовой

В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» народной медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов.

Право на занятие народной медициной имеет гражданин, получивший разрешение, выданное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

Решение о выдаче разрешения на занятие народной медициной принимается на основании заявления гражданина и представления медицинской профессиональной некоммерческой организации либо заявления гражданина и совместного представления медицинской профессиональной некоммерческой организации и медицинской организации. Разрешение дает право на занятие народной медициной на территории субъекта Российской Федерации, органом исполнительной власти которого выдано такое разрешение.

Лицо, получившее разрешение, занимается народной медициной в порядке, установленном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

На территории Рязанской области порядок выдачи таких разрешений урегулирован административным регламентом предоставления государственной услуги, утвержденным постановлением Минздрава Рязанской области от 30.06.2014 № 8.

Порядок занятия народной медициной на территории Рязанской области регламентирован соответствующим постановлением Правительства Рязанской области от 16.04.2014 № 92.

Лишение гражданина разрешения на занятие народной медициной производится по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавшего такое разрешение, и может быть обжаловано в суд.

Народная медицина не входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Незаконное занятие народной медициной, а также причинение вреда жизни или здоровью граждан при занятии народной медициной влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.