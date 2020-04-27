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Как в Рязани получить QR-код для физических лиц. Порядок действий

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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С сегодняшнего дня – с 27 апреля – в Рязанской области стало возможным получение QR-кодов для физических лиц. Специальный раздел появился на сайте правительства области.

Для получения пропуска необходимо указать: время, с которого будет действовать пропуск; свои имя и фамилию; дату рождения; адрес электронной почты; номер телефона; три последние цифры номера документа, удостоверяющего личность; личный ИНН; адрес фактического места проживания; госномер автомобиля (если есть).

Далее идут вопросы о состоянии здоровья. Нужно подтвердить, что у вас нет респираторных инфекций, высокой температуры, что вы не контактировали с зараженными и обязуетесь соблюдать меры общественной и личной профилактики инфекции.

Сервис попросит указать и причину вашего выходы из дома. Это может быть: посещение магазина, кредитных, почтовых организаций, больниц и ветклиник, выезд в загородный дом, участие в похоронах, изменение места проживания, посещение суда.

После заполнения всех граф будет предложено распечатать или отсканировать QR-код. Есть возможность и получить его по почте.

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