Как в Рязани получить QR-код для физических лиц. Порядок действий

С сегодняшнего дня – с 27 апреля – в Рязанской области стало возможным получение QR-кодов для физических лиц. Специальный раздел появился на сайте правительства области.
Для получения пропуска необходимо указать: время, с которого будет действовать пропуск; свои имя и фамилию; дату рождения; адрес электронной почты; номер телефона; три последние цифры номера документа, удостоверяющего личность; личный ИНН; адрес фактического места проживания; госномер автомобиля (если есть).
Далее идут вопросы о состоянии здоровья. Нужно подтвердить, что у вас нет респираторных инфекций, высокой температуры, что вы не контактировали с зараженными и обязуетесь соблюдать меры общественной и личной профилактики инфекции.
Сервис попросит указать и причину вашего выходы из дома. Это может быть: посещение магазина, кредитных, почтовых организаций, больниц и ветклиник, выезд в загородный дом, участие в похоронах, изменение места проживания, посещение суда.
После заполнения всех граф будет предложено распечатать или отсканировать QR-код. Есть возможность и получить его по почте.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram