Как в Рязани отметят День России

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12 июня отмечается День России. Провести массовые праздничные мероприятия в этом году не позволяет эпидемиологическая ситуация. Все торжества пройдут в режиме онлайн. Представляем программу мероприятий.

10 — 12 июня

Онлайн-челлендж «За это я люблю страну!» в инстаграме Арт-центра

Instagram: art_centr_62

10 — 12 июня

Фестиваль патриотической песни «Россия молодая»

Сайт: артцентр62.рф, соцсети

10-12 июня в 12.00 и 15.00

Конкурс детского рисунка «Родина моя»

Вконтакте: МКЦ Рязани

Вконтакте: Лесопарк.62

10 июня в 10.00 и 12.00

Мастер-классы по изготовлению символов России

Соцсети лесопарка, библиотеки имени Есенина, ДК Приокский

12 июня 12.00

Флешмоб #ОКНАРОССИИ во дворовых территориях города Рязани

12 июня в 9.00 и 12.00

Цикл видеосюжетов «Россия – навсегда!», «Форпост земли русской», «Служу моему отечеству»

на сайте и в соцсетях библиотеки Есенина, музея путешественников, музея Павлова

12 июня в 11.00

Акция «Поздравь страну!» – сайт и соцсети ДК «Приокский»

12 июня в 12.00

Фотозарисовка «Широка страна моя родная»

Вконтакте: Музейно-выставочный центр «Фотодом»

12 июня в 12.00

Концерт во дворе #МЫРОССИЯ около дома №5 на ул. Интернациональной

12 июня в 12.00, 13.00 и 15.00

Фестиваль искусств «Великие песни великой страны»

Сайт ukrzn.ru

Вконтакте: Управление Культуры

Вконтакте: КДЦ «Октябрь»

12 июня 19.00 — 21.00

Дискотека «Танцуй, Россия, дома!»

Вконтакте: Рязанский дворец молодёжи

12 июня

Интерактивный футбол Открытый кубок города

Вконтакте: Кубок города Рязани по FIFA20

Intfootball-ryuzan@yandex.ru

12 июня в 21.00

Световое шоу на здании Академии ФСИН со стороны Первомайского проспекта