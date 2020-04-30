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Как уволиться по закону и что делать, если вас принуждают к увольнению

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Прокуратура Рязанской области напомнила о недопустимости принуждения работника к увольнению в рамках проекта «Прокуратура поясняет».

В соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации, основанием прекращения трудового договора является, в том числе, расторжение трудового договора по инициативе работника.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление.

Принуждение к увольнению работника запрещено трудовым законодательством, основанием для увольнения по собственному желанию может служить лишь прямое добровольное волеизъявление работника.

Статьей 3 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах.

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда.

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