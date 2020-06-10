Как спасти огород от жары

Садоводам и огородникам в этом сезоне не позавидуешь – то за день выпадает месячная норма осадков и смывает грядки, то на смену им приходит аномальная жара и тоже не щадит будущий урожай.

Мы собрали советы опытных огородников о том, как ухаживать за растениями в период засухи.

Как не навредить поливом

Неправильный полив может быть не менее опасен, чем засуха. В жару влага с почвы испаряется сильнее, значит, и поливать нужно больше, но по правилам.

Поливать сад и огород нужно рано утром, потому что днём от капель воды на листьях могут остаться ожоги, а вечером вода испарится с раскалённой почвы, не дойдя до корней.

Воду лучше лить в лунки или борозды у основания растений, чтобы она не растекалась и не так быстро испарялась.

Слишком часто поливать тоже не стоит. Иначе у растений разовьётся поверхностная корневая система, которая будет быстро пересыхать.

Для каждого растения существуют свои нормы полива. Помидоры, морковь, свёклу, лук, чеснок, картофель советуют поливать 1 раз в 7 дней, огурцы, баклажаны и перцы – 1 раз в 5 дней, тыквы и кабачки – 1 раз в 10 дней, редис и зелень – через день, а капусту – каждый день.

Учитывайте эти нормы, но всё равно смотрите в первую очередь на состояние ваших растений. Если видите, что влаги не хватает, – поливайте больше.

Чем поливать огород

Не вся вода одинаково полезна для полива. Холодную и жёсткую воду из-под крана лучше залить в бочки и отстоять два-три дня. Хорошо бы, чтобы вода прогрелась до 18-25°С.

Лучше всего для полива подходит вода из природных источников. Но лишь в том случае, если водоем расположен вдали от предприятий и дорог.

Дождевая вода тоже хороша для полива. Огородники советуют собирать её в бочки или любую тару, установленную под водостоки.

Когда сорняки – на пользу

Один за главных врагов огородников – сорняк – в жару внезапно может стать хорошим помощником. Скошенная трава, овощная ботва, выполотые сорняки пойдут на мульчирование огорода и помогут сократить частоту поливов.

А ещё сорняки, оставленные между низкорослыми помидорами, перцами, баклажанами, огурцами, могут создавать тень. Так вы спасёте плоды и листву от ожогов.

Но нужно следить, чтобы сорняки не зацвели. Тогда бороться с ними будет в разы сложнее.