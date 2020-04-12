Как Рязанская область связана с космонавтикой

7info
Автор: Fyodor Nosov - собственная работа, CC BY-SA 3.0, Ссылка

Пасха. Мифы и традиции Великого праздника

Акценты
В трудное время, которое нам приходится переживать этой весной, всем необходимы дополнительные силы. Где же взять их, как не в обращении к...
Узнать больше

Новая информация о возрасте заболевших COVID-19 рязанцев

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила информацию о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев на 13 часов 10 апреля.  По возрасту...
Узнать больше

Эфир с Ольгой Фидрик. #МЫожидаемКВН

Новости КВН
С наступлением режима самоизоляции жизнь в Официальной Рязанской лиге КВН не остановилась. В группе лиги ВКонтакте стартовал онлайн-марафон #МЫожидаемКВН. Здесь уже состоялась...
Узнать больше
-

В воскресенье, 12 апреля, отмечается День космонавтики. К этому событию Рязаньстат опубликовал подборку из 6 фактов космической истории Рязанской области. 

1. Основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский (1857-1935) родом из села Ижевское Рязанской области. В 28 лет (в 1887 году) он написал фантастическую повесть «На Луне» о невиданном путешествии на спутник Земли и всю свою жизнь посвятил созданию теории реактивного движения и ракетодинамики.

2. Учитель Циолковского –  ученый Николай Фёдоров (1829-1903), уроженец Сасовского района Рязанской области, основал теорию «космизма», считая, что после смерти атомы человека улетают в космос, соединяясь в одно целое уже на других планетах. Даже если это было псевдонаучно, Циолковский идеей «загорелся».

3. Владимир Уткин (1923-2000) –  конструктор ракетно-космической техники и создатель ракеты-носителя «Циклон» и спутника «Космос-1500» –  родился в Касимовском районе Рязанской области.

4.  Родина космонавта Владимира Аксёнова (род.1935), дважды Героя Советского Союза – Касимовский район. На его счету 2 полёта в космос в качестве бортинженера –  в 1976 и 1980.

5. Из более 100 предприятий России, выпускающих продукцию для космической техники, 4 работают в Рязани: Рязанский завод металлокерамических приборов, Рязанский приборный завод, завод «Красное знамя», ОКБ «Спектр». А высококлассных специалистов для них готовит Рязанский радиотехнический университет (РГРТУ).

6.  Первый космонавт Юрий Гагарин 3 раза посещал Рязань (в городе жил его старший брат Валентин). На одной из официальных встреч ЮрийГагарин сказал: «Велик ваш земляк Циолковский. Он открыл нам дорогу в космос. Преклоняемся перед ним! Его теория стала практикой. Не я, так кто-нибудь другой прошёл бы эту дорогу. Словом, слава Константину Циолковскому!».

Стоит отметить, что РИА «7 новостей» сейчас реализует проект «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики»

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусом В воскресенье, 12 апреля, в Рязанской области выявлены ещё 16...
Узнать больше

Как Рязанская область связана с космонавтикой

Новости Рязани
В воскресенье, 12 апреля, отмечается День космонавтики. К этому событию Рязаньстат опубликовал подборку из 6 фактов космической истории Рязанской области. 
Узнать больше

Николай Любимов: Сегодня космическая отрасль продолжает своё качественное развитие

Власть
Губернатор Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём космонавтики.  Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днём космонавтики!
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусом В воскресенье, 12 апреля, в Рязанской области выявлены ещё 16...
Узнать больше

Как Рязанская область связана с космонавтикой

Новости Рязани
В воскресенье, 12 апреля, отмечается День космонавтики. К этому событию Рязаньстат опубликовал подборку из 6 фактов космической истории Рязанской области. 
Узнать больше

Новые данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По данным на 08.30 воскресенья, 12 апреля, в Рязанской области коронавирус выявлен у 55 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Пасха. Мифы и традиции Великого праздника

Акценты
В трудное время, которое нам приходится переживать этой весной, всем необходимы дополнительные силы. Где же взять их, как не в обращении к...
Узнать больше

Тест на коронавирус

Акценты
Москва. Четверг, 9 апреля. Днем я отправился сдавать тест на коронавирус. Принять это решение было непросто. И...
Узнать больше

Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

Акценты
В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»,  состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Он сказал: «Поехали!» – Главное событие 12 апреля

В Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусом

В Краснодаре машину разорвало напополам после ДТП