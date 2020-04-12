Как Рязанская область связана с космонавтикой

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В воскресенье, 12 апреля, отмечается День космонавтики. К этому событию Рязаньстат опубликовал подборку из 6 фактов космической истории Рязанской области.

1. Основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский (1857-1935) родом из села Ижевское Рязанской области. В 28 лет (в 1887 году) он написал фантастическую повесть «На Луне» о невиданном путешествии на спутник Земли и всю свою жизнь посвятил созданию теории реактивного движения и ракетодинамики.

2. Учитель Циолковского – ученый Николай Фёдоров (1829-1903), уроженец Сасовского района Рязанской области, основал теорию «космизма», считая, что после смерти атомы человека улетают в космос, соединяясь в одно целое уже на других планетах. Даже если это было псевдонаучно, Циолковский идеей «загорелся».

3. Владимир Уткин (1923-2000) – конструктор ракетно-космической техники и создатель ракеты-носителя «Циклон» и спутника «Космос-1500» – родился в Касимовском районе Рязанской области.

4. Родина космонавта Владимира Аксёнова (род.1935), дважды Героя Советского Союза – Касимовский район. На его счету 2 полёта в космос в качестве бортинженера – в 1976 и 1980.

5. Из более 100 предприятий России, выпускающих продукцию для космической техники, 4 работают в Рязани: Рязанский завод металлокерамических приборов, Рязанский приборный завод, завод «Красное знамя», ОКБ «Спектр». А высококлассных специалистов для них готовит Рязанский радиотехнический университет (РГРТУ).

6. Первый космонавт Юрий Гагарин 3 раза посещал Рязань (в городе жил его старший брат Валентин). На одной из официальных встреч ЮрийГагарин сказал: «Велик ваш земляк Циолковский. Он открыл нам дорогу в космос. Преклоняемся перед ним! Его теория стала практикой. Не я, так кто-нибудь другой прошёл бы эту дорогу. Словом, слава Константину Циолковскому!».

Стоит отметить, что РИА «7 новостей» сейчас реализует проект «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики».