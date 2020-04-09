Как рязанцы могут получить бесплатное детское питание

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Малообеспеченные семьи с детьми до 2 лет имеют право на получение бесплатного питания. Оно состоит из адаптированных смесей и каш промышленного производства. Родители могут выбрать питание на определенную сумму. В Рязани такое питание выдаётся в 4 пунктах. Для получения необходимо иметь путёвку, выписанную управлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи.

Даже в режиме повышенной готовности, введённом в Рязанской области, пункты выдачи детского питания продолжают свою работу в штатном режиме. Расположены они по следующим адресам:

– магазин «Мамазин», ул. Маяковского, д. 103 – вход с ул. Кудрявцева;

– магазин «Клёпа», ул. Татарская, д. 68;

– магазин «Клёпа», ул. Октябрьская, д. 35а;

– магазин «Клёпа», ул. Новоселов, д. 24.