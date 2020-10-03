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Новости РязаниОбществоПрокуратура поясняет

Как при разводе делить имущество, если кредит на него был погашен в браке

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Как при разводе делится имущество, приобретенное до брака в кредит, если он погашен в браке? Ответим на этот вопрос в рамках проекта «Прокуратура поясняет» вместе с помощником прокурора Октябрьского района г. Рязани Андреем Локтионовым.

Имущество, приобретенное одним из супругов в кредит до брака, по общему правилу не подлежит разделу между супругами. Погашение кредита в период брака не влияет на это. Однако супруг, участвовавший в погашении такого кредита, вправе обратиться в суд с иском о взыскании денежных средств, уплаченных по кредиту в период брака.

По общему правилу имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью и подлежит разделу между ними в равных долях. Не относится к совместной собственности, в частности, имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, если иное не установлено брачным договором. При этом право собственности на недвижимое имущество возникает с момента его регистрации.

Таким образом, имущество, приобретенное в кредит до брака, является, по общему правилу, личным имуществом супруга, заключившего соответствующий кредитный договор, и не подлежит разделу между супругами при расторжении брака. Внесение денежных средств в счет погашения таких кредитных обязательств в период брака не изменяет режима личного имущества.

Однако при наличии взаимного согласия супруги вправе разделить такое имущество путем заключения соглашения. При разделе имущества супруги могут исходить из равенства их долей либо отступить от этого принципа и определить доли каждого из супругов по своему усмотрению.

Кроме того, имущество может быть признано судом совместной собственностью супругов, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были сделаны вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и др.).

Денежные средства супругов, за счет которых осуществлялось погашение кредита в период брака, могут быть признаны совместно нажитым имуществом супругов и разделены между ними в равных долях в судебном порядке. Супруг, участвовавший в погашении кредитных обязательств другого супруга, возникших до заключения брака, вправе обратиться в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества и взыскании половины денежных средств, уплаченных по кредиту в период брака.

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