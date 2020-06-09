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Как правильно собирать клубнику

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Наступает ягодное время. Одной из первых садоводов радует клубника. Оказывается, мало вырастить эту ягоду – её ещё нужно уметь правильно сорвать с куста. Вместе с опытными садоводами мы расскажем, как собирать урожай так, чтобы первая ягодка не стала последней.

Чтобы как можно дольше насладиться клубникой с грядки, нужно срывать только полностью покрасневшие упругие ягоды. Чтобы не упустить тот самый цвет и тот самый размер, проверяйте грядки через день. Рвите ягоды вместе с плодоножками, так они дольше не испортятся. Если боитесь повредить куст, срезайте ягоды острыми ножницами. Кстати, отрывать эти плодоножки не спешите. Почему? Расскажем в разделе про хранение ягоды.

Большое значение имеет и время сбора урожая. Садоводы советуют рвать клубнику утром или вечером, «до жары», но в сухую погоду.

Лучше перебирать ягоды сразу же, в процессе сбора, чтобы потом лишний раз не тревожить и не мять их. Обычно клубнику сортируют на три группы: крупные ягоды, мелкие ягоды и ягоды с небольшими дефектами, но подходящие для переработки. Перезревшие или подгнившие ягоды лучше сразу выбросить, чтобы они не испортили своим соседством остальной урожай.

Собирать клубнику нужно в деревянные или картонные ящики. При этом не стоит укладывать ягоды более чем в 2-3 слоя. Вёдра, бидоны и полиэтиленовые пакеты считаются не подходящей для клубники тарой. В них ягоды быстрее мнутся, пускают сок и портятся.

Если клубнику вы собирали не для того, чтобы полакомиться, а на варенье, приступить к его приготовлению нужно как можно скорее. Ведь даже в идеальных условиях идеальная ягода сохраняет свежесть не дольше пяти дней. Поэтому чем скорее вы приступите к варке компота, варенья или джема, тем вкуснее и красивее на вид будет ваш продукт. То же самое касается и заморозки ягод.

Важно учесть, что клубнику не хранят мытой и без плодоножек! В чистом виде и без хвостиков ягода потеряет свой красивый вид и приятный вкус буквально через день.

С ягодами разобрались. А что же делать с кустами? За ними нужно продолжать ухаживать даже после того, как урожай ягод собран. Грядки с клубникой стоит продолжать поливать 1 раз в 7-10 дней, пропалывать и окучивать.

Когда клубничный сезон завершится, кусты нужно обязательно обрезать, а также удалить все засохшие и больные листья.

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