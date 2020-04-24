Как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

-

Право на получение ежемесячной денежной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно возникает при следующих условиях.

Ребенок и один из его родителей (законных представителей) должны иметь российское гражданство.

Выплата будет осуществляться на детей, которым исполнилось 3 года после 1 января 2020 года, и которым не исполнилось 8 лет.

За пособием можно будет обратиться с 1 июня по 31 декабря текущего года включительно.

При этом выплата будет предоставлена за весь период 2020 года с того дня, когда ребенку исполнилось 3 года.

В случае наличия в семье нескольких детей указанного возрастного диапазона выплата будет осуществляться на каждого из них.

Выплата будет назначаться семьям, в которых среднедушевой доход не будет превышать величину 1ПМ на душу населения, установленного в субъекте РФ, за 2ой квартал года, предшествующего году обращения.

Доходы будут рассчитываться за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам до месяца обращения за пособием.

Иными словами, необходимо подсчитать сумму годового дохода всей семьи за полгода до обращения с заявлением по поводу оформления выплат.

Доходами считаются зарплаты, пособия, стипендии, алименты, доходы от продажи и т.п.

Важно: в связи с пандемией коронавируса Президентом Российской Федерации предложено при начислении выплаты не учитывать доход, полученный ранее по месту работы, для тех, кто временно признан безработным.

Величина выплаты на каждого ребенка составит 50% прожиточного минимума, установленного в регионе на ребенка также за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты (получится примерно 5 тыс. рублей).

Оформление пособий начнется с 1 июня 2020 года.

Минимальный срок назначения пособия 10 дней. Максимальный — 20 дней.

Для получения выплаты семье будет достаточно подать заявление в электронном виде на Госуслугах (сервис еще недоступен) или в МФЦ.

Весь пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будет получен путем межведомственного взаимодействия.

Важно: выплата устанавливается на один год. Назначение ежемесячной выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.

Пособия от 3 до 7 лет установлены Указом Президента № 199 от 20.03.2020, а общие требования к их назначению и выплате — Постановлением Правительства № 384 от 31.03.2020.

Подготовлено старшим помощником прокурора области по правовому обеспечению