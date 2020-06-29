Как получить новую выплату семьям с детьми до 16 лет

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В июле в России семьи с детьми до 16 лет получат очередные выплаты. Президент России Владимир Путин распорядился выплатить ещё по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Те семьи, которые уже получили выплаты в июне, могут не заполнять никаких документов – деньги им перечислят автоматически на основании имеющихся в Пенсионном фонде данных.

Отметим, что первые выплаты россияне получили 1 июня. Сейчас же, по данным СМИ, есть основания ожидать перечисления денег 1 июля.

Те семьи, которые ещё не оформили пособия, могут написать заявление в ПФР до 1 октября. В этом случае деньги они получат сразу за два месяца – июнь и июль.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на эти цели будет направлено более 270 млрд. рублей.