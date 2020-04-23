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Как подать записку о поминовении онлайн

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В следующий четверг, 28 апреля, православные будут отмечать день особого поминовения усопших – Радоницу. Праздник всегда приходится на вторник Фоминой недели, следующей за Пасхальной неделей.

В этот день верующие стараются посетить кладбище и разделить пасхальную радость с усопшими родственниками. Отсюда и пошло название Радоница.

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации не рекомендовано посещать кладбища и храмы. Но возможность помолиться о своих близких есть. На сайте Рязанской епархии работает раздел, в котором можно подать записки о поминовении. В преддверии Радоницы там добавлено поле «Дополнительная информация». Если Вы хотите подать записки на этот день, в поле необходимо ввести «На Радоницу».

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