Как планировать свой день, чтобы всё успевать. Эфир с Еленой Прудниковой

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РИА «7 новостей» продолжает осваивать новые виды взаимодействия со своей аудиторией. Сегодня мы провели эфир в нашем аккаунте в Инстаграм. Тему выбрали актуальную — тайм-менеджмент. Сегодня, когда многие работают удалённо и занимаются дистанционным обучением детей, вопрос о том, как успеть как можно больше, волнует многих. Мы переадресовали его Елене Прудниковой.

Елена — настоящий эксперт по тайм-менеджменту. Она помогает людям строить личные бренды, руководит Академией персонального брендинга и одновременно воспитывает троих детей! Кому как не ей знать, как распланировать свои дела так, чтобы всё успевать.

Итак, чтобы всё успеть, нужно:

понять, что всё успеть невозможно

не паниковать

ставить конкретные, а не абстрактные цели составить чёткий план дел на день, неделю, месяц

в первую очередь браться за трудные и неприятные дела делить большие задачи на маленькие и понятные рассчитывать время

отказаться от приятных, но бесполезных дел (например, от многочисленных чатов)

делегировать полномочия

Подробнее об этом смотрите в записи эфира.