Как оформить банковскую карту ребенку?

Старт учебного года нередко поднимает проблему, как помочь ребенку с финансовыми вопросами. Карманные деньги детям выделяют многие, но стоит ли давать наличные или лучше оформить карту? Все чаще современные родители склоняются ко второму варианту, так как на практике к картам школьники относятся более ответственно, чем к банкнотам и монетам.

Мелкие бытовые покупки по Гражданскому кодексу дети могут совершать с шести лет. И именно с этого возраста несовершеннолетние могут пользоваться дополнительными картами, которые привязаны к основному банковскому счету их родителей. В отдельных банках этот ценз может быть повышен. Родителям стоит сразу определить, сколько денег будет доступно юному пользователю карты, какую сумму он может тратить в день, какие операции будут доступны. Можно поставить лимиты или ограничить отдельные категории покупок.

Чтобы оформить карту, взрослому необходимо подать в банк соответствующее заявление, а также подписать согласие на проведение операций. Без этого документа транзакции по дополнительной карте могут блокировать. Выпуск «пластика» занимает от 1 до 14 дней, после чего его можно забрать в офисе банка. Отслеживать траты ребенка родители смогут в мобильном приложении и в онлайн-банке, кроме того, можно подключить на номер своего телефона СМС-уведомления о каждой операции.

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«До вручения самой карты родителям стоит объяснить ребёнку правила ее использования и основы безопасности, — советует заведующий сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России Денис Никитин. – Напомните, что запрещено отдавать карту другим людям, хранить ПИН-код следует отдельно, а если его нужно ввести при оплате, следует прикрывать рукой терминал. Также важно сказать, что данные, указанные на карте (номер, срок действия, CVC/CVV-код с обратной стороны) нельзя сообщать посторонним. Если же карта утеряна, нужно сразу сообщить об этом родителям или на горячую линию банка».

Кроме того, многие мобильные телефоны, оснащенные NFC, позволяют расплачиваться бесконтактно, используя «виртуальную» карту – это хорошая альтернатива, позволяющая держать в целости и сохранности карту реальную.

А уже начиная с 14 лет, после получения паспорта, подросток вправе открыть свой собственный счет и завести личную дебетовую карту.