Качество песка на популярном у рязанцев пляже не соответствует гигиеническим требованиям

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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Рязанской области проводят исследования проб воды и почвы в рекреационных зонах. Об этом сообщает сайт ведомства.

На 22 июня ими было взято 20 проб воды и столько же проб песка на пляжах. Они проверялись на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели.

Одна из проб воды не соответствовала гигиеническим нормам. Её взяли из реки Оки на пляже в городе Касимове. В остальных местах вода нормальная.

По микробиологическим показателям не отвечали гигиеническим нормативам две пробы песка, взятые на пляже Ласковского озера в Рязанском районе и на реке Вожа в Рыбном.

Напомним также, что пока, из-за коронавируса, официальные пляжи в Рязани и области не действуют. Их откроют только после перехода на третий этап снятия ограничений.