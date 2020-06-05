К тестированию медиков БСМП на антитела приступила лаборатория РязГМУ им. И.П. Павлова

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Медицинские сотрудники Больницы скорой медицинской помощи регулярно тестируются на Covid-19. Теперь же лаборатория научно-клинического Центра РязГМУ будет проводить для медиков БСМП анализ на антитела в плазме крови. Информация об этом появилась в группе больницы «Вконтакте».



В релизе отмечается, что Рязанский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова теперь осуществляет тестирование и анализ состояния иммунитета медицинских работников самой крупной рязанской больницы, работающей с ковид-положительными пациентами.

Анализ на антитела позволяет оперативно сделать вывод, сталкивался ли человек с вирусом или нет, а также каков может быть его имунный ответ.