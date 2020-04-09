К обеспечению порядка в Заокском и Коростове привлекут Росгвардию

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Дополнено постановление губернатора Рязанской области об установлении ограничительных мероприятий в сёлах Заокское и Коростово. Текст документа опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Напомним, из-за коронавируса с 8 апреля в сёлах установлен карантин. У жителей в связи с этим возникли вопросы. Сегодня с ними встретился вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

Первоначально обеспечивать порядок передвижения в сёлах предлагалось сотрудникам полиции и ГИМС МЧС России. Теперь же к этому привлекут бойцов Росгвардии.