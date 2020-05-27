К купальному сезону в Рязани подготовят шесть пляжей

Во время купального сезона в Рязани будут действовать шесть официальных пляжей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
По данным мэрии, в городе будут работать пляжи на Ореховом озере, в Солотче – у Лысой горы и у санатория «Старица», а также на трёх Борковских карьерах.
– Пляжи будут открыты для отдыхающих по мере снятия ограничительных мер, – говорится в сообщении администрации Рязани.
Четыре пляжа будут готовить к сезону инвесторы, а пляжи на Ореховом озере и у Лысой горы Дирекция благоустройства города. Для этого будет привлечён подрядчик. Пляжи оборудуют медпунктами, там будут дежурить спасатели и полиция, поставят урны, биотуалеты, кабинки для переодевания.
О том, когда пляжи начнут работу, станет известно позднее.
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