Среда, 27 мая, 2020
15.7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

К купальному сезону в Рязани подготовят шесть пляжей

7info
-

Во время купального сезона в Рязани будут действовать шесть официальных пляжей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

По данным мэрии, в городе будут работать пляжи на Ореховом озере, в Солотче – у Лысой горы и у санатория «Старица», а также на трёх Борковских карьерах. 

– Пляжи будут открыты для отдыхающих по мере снятия ограничительных мер, – говорится в сообщении администрации Рязани. 

Четыре пляжа будут готовить к сезону инвесторы, а пляжи на Ореховом озере и у Лысой горы Дирекция благоустройства города. Для этого будет привлечён подрядчик. Пляжи оборудуют медпунктами, там будут дежурить спасатели и полиция, поставят урны, биотуалеты, кабинки для переодевания.

О том, когда пляжи начнут работу, станет известно позднее. 

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской облдуме обсудили подготовку кадров в профессиональных образовательных учреждениях

Новости Рязани
В среду, 27 мая, в Рязанской областной Думе состоялся «правительственный час» на тему «Анализ итогов мониторинга качества подготовки кадров профессиональными образовательными организациями Рязанской области...
Узнать больше

Утиное семейство сфотографировали практически в центре Рязани

Новости Рязани
Во дворе дома №13 на улице Пушкина в Рязани сфотографировали утиное семейство. Снимки размещены в паблике Рязань. На фото...
Узнать больше

Рязанские власти разработали план открытия торговых центров

Новости Рязани
В Рязанской области разработан план поэтапного возобновления торговли непродовольственными товарами. Об этом на странице губернатора Николая Любимова сообщили представители регионального министерства промышленности...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Утиное семейство сфотографировали практически в центре Рязани

Новости Рязани
Во дворе дома №13 на улице Пушкина в Рязани сфотографировали утиное семейство. Снимки размещены в паблике Рязань. На фото...
Узнать больше

В Рязанской области коронавирусом заболел ещё 81 человек

COVID-19
В среду, 27 мая, стало известно о новых случаях заболевания коронавирусом в Рязанской области. Сайт Стопкоронавирус.рф сообщил ещё о 81 случае.
Узнать больше

В Рязанской области впервые число выздоровевших за сутки превысило число заболевших COVID-19

COVID-19
По данным опергруппы, во вторник, 26 мая, из больниц Рязани выписано 86 выздоровевших пациентов. В то же время ранее сообщалось, что за сутки коронавирусом заболели 85 человек.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Героический бизнес

Акценты
Известные киногерои помогут понять меры поддержки МСП.
Узнать больше

Как избежать ошибок на ЕГЭ. Советы министра

Акценты
В 2020 году российские выпускники попали в уникальную ситуацию. Впервые в истории российского образования была введена дистанционная система обучения, отменены ВПР и...
Узнать больше

Чем опасно «смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве»

Акценты
Роскачество поясняет, что скрывается за потреблением нелегального видеоконтента.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+