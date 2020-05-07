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К годовщине Победы Банк России выпустил памятные монеты

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Подвиг советского народа в Великой отечественной войне увековечили на памятных монетах. В преддверии Дня Победы Банк России выпустил монеты из драгоценных металлов. Одну из них, номиналом 3 рубля, украшает рельефное изображение мемориала «Дорога памяти». В парке «Патриот» в этой галерее протяженностью 1418 шагов (по числу дней, которые длилась война) можно увидеть миллионы портретов участников войны, среди которых немало и рязанцев. Загружают изображения потомки победителей.

Также в обращение выпущена серебряная монета номиналом три рубля «Ржевский мемориал Советскому солдату». 30-метровый памятник возвели в Тверской области к юбилею Победы на месте сражений Ржевско-Вяземского выступа. Архитекторы представили погибших красноармейцев в виде журавлиных клиньев, постепенно собирающихся в фигуру солдата.

Всего в 2019 и 2020 году в обращение поступили 30 памятных монет, посвященных важной дате. Это серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» и «Оружие Победы». Номинал монет, исполненных в биметалле, серебре или золоте, разнится от 3 до 50 рублей, тираж – от 1000 штук до 5 млн. штук.

Все памятные монеты являются законным средством наличного платежа в России.

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