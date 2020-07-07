Из-за полумиллионного долга рязанец временно лишился автомобиля

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Рязанец длительное время не выплачивал штрафы ГИБДД. Сумма долга составила более полумиллиона рублей. Судебные приставы оштрафовали автомобиль должника, оценив его в 50 000 рублей. Информация об этом появилась на сайте регионального УФССП.

В отношении мужчины возбуждено исполнительное производство на основании 553 административных штрафов, назначенных должностными лицами ГИБДД УМВД России по Рязанской области на сумму 545 000 рублей.

Судебные приставы в присутствии понятых наложили арест на автомобиль LADA SAMARA должника, установив режим хранении. Если рязанец воспользуется арестованным имуществом, его привлекут к уголовной ответственности по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации» (ст. 312 УК РФ).