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Из-за аварии в Рязани массово отключили холодную воду

7info

В понедельник, 27 июля, из-за аварии на водопроводе в Рязани массово отключили холодную воду в Горроще. Адреса домов, оставшихся без воды, опубликованы на сайте мэрии. 

По данным администрации Рязани, до 17 часов воды не будет в частном секторе улиц 10-я, 11-я, 12-я, 14-я Линия. Также воду отключили на улице Осипенко от дома №10 на улице 10-я Линия до улицы 14-я Линия, в частном секторе улицы Островского (от улицы Осипенко до улицы Ленинского Комсомола). 

Кроме того, воду отключили в домах №№95, 95 корпус 1, 95 корпус 2, 97, 97 корпус 1, 99, 99 корпус 1, 44 корпус 2 (д/сад №80) на улице Островского; домах со 104 по 112, с 89 по 99 (с корпусами) на улице Ленинского комсомола; домах с 88 по 94 (с корпусами) на улице Стройкова, а также в домах с 35 по 39 (с корпусами) на улице 10-я Линия. 

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