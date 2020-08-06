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Новости РязаниОбщество

Из-за аварии отключили воду на 8 улицах Рязани

7info 2

В четверг, 6 августа, в Рязани произошла авария на водопроводе. Без воды остались жители 8 улиц Рязани, сообщает сайт администрации.

До 17.00 воды не будет на улицах Рытикова, д. 18, Телевизионная, д. 21, Трудовая, д. 24/38, Пугачева, д. 15; Попова, д. 5/8, 1-й Совхозный проезд, д. 2/4, д. 4.

До окончания ремонтных работ без воды придётся обходиться на ул. Качевская, д. 15 корп. 1, ул. Предзаводская, д. 10а;

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