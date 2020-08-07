Из-за аварии на водопроводе в Рязани произошло масштабное отключение холодной воды

В пятницу, 7 августа, в Рязани произошла авария на водопроводе. Из-за этого без холодной воды остались жители нескольких улиц Рязани.

До 15.30 воды не будет по следующим адресам: Торговый городок, ул. Окский проезд, д. 35 (автовокзал), д. 27, д. 4, д. 24, ул. Стройкова, д. 88, д. 88 корп. 1, д. 90, д. 92, д. 94/41, ул. Ленинского Комсомола, д. 89, д. 91, д. 91 корп. 1, д. 93, д. 93 корп. 1, д. 93 корп. 2, д. 93 корп. 3, д. 95, д. 95 корп. 1, д. 95 корп. 2, д. 95 корп. 3, д. 97, д. 99, ул. 10-я Линия, д. 35, д. 37, д. 37 корп. 1, д. 37 корп. 2, д. 39; ул. Весенняя, ул. Новая, ул. Ленпоселок, ул. Весенний переулок, ул. Грачи, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 39, д. 41, д. 43, д. 45, д. 47, д. 49.

К 18.00 холодная воды появится на ул. Рытикова, д. 18, ул. Телевизионная, д. 21, ул. Трудовая, д. 24/38, ул. Пугачева, д. 15.