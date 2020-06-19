Из-за аварии на водопроводе без воды остались жители 8 улиц Рязани

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В пятницу, 19 июня, в Рязани произошла авария на водопроводе. В связи с этим без холодной воды остались жители 8 улиц.

В настощяее время холодной воды нет по следующим адресам: ул. Высоковольтная, д. с 27 по 43, ул. Октябрьский городок, д. с 1 по 48, ул. Строителей — полностью, ул. Осипенко — полностью, ул. Островского, д. 103, д. 105, д. 128, ул. 11-я Линия — частный сектор, ул. 12-я Линия — частный сектор, ул. 14-я Линия — частный сектор.

Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ.