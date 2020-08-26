Из-за аварии на семи улицах Рязани отключили холодную воду

В среду, 26 августа, из-за аварии на водопроводе в Рязани отключили холодную воду на семи улицах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На сайте мэрии сообщается, что без воды остались дома с 1 по 25, №№22Б, 22В, 18Г на улице 1-й Красной; дома №2Би №2В на проезде Шабулина. Кроме того, полностью без воды из-за аварии остались улицы 2-я Красная, Путевая и Гаражная.

На этих улицах воды не будет до окончания ремонтных работ.

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Кроме того, до 17 часов отключили воду по следующим адресам: улица Советской Армии, дома №№ 20, 22, 24, 26, 28/7, улица Зубковой, дом 6 корпус 1.