Из-за аварии без холодной воды остались жители 8 улиц Рязани

В четверг, 30 июля, жители 8 улиц Рязани остались без холодной воды. Как сообщает сайт администрации города, отключение произошло из-за аварии на водопроводе.

До 15.00 воды не будет на Куйбышевском шоссе в домах 5б и 5а.

До 17.00 без воды проведут жители дома 20 по улице Качевской.

К 12.00 обещают дать холодную воду в доме 38 по улице Черновицкой.

До 16.00 продлится отключение холодной воды по следующим адресам: ул. Высоковольтная, д. 27, д. 31 корп. 1, д. 33 корп. 2 (д/сад №102), д. 29а, д. 29, д. 31, д. 33, д. 35, 4-й Новопавловский проезд, д. 12, ул. Щорса, д. 5, ул. Кутузова, д. 12 корп. 1, ул. Котовского, д. 1/3.