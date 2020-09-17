14 рязанских улиц остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе

В среду, 17 августа, на водопроводе в Рязани произошла авария. Поэтому из-за ремонтных работ на 14-ти рязанских улицах отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9:30 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

Улица Первомайский проспект, дома № 68/2, 70 корп. 1, 74, 76, 78/93; Улица Малое шоссе, дом № 18; Улица 1-я Безбожная; Улица 2-я Безбожная; Улица Коммунистический переулок; Улица Транспортный переулок – частный сектор.

Отключение коснется и Дядьково. Там воды не будет с 10:00 до 17:00. Это коснется людей, проживающих по адресам:

Улица Весенняя, дома № 2г, 1 — 10, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15 — 20, 22, 24 — 43, 49, 23, 53, 55, 57, 46, 45, 43а;

Улица Новая, дома № 9а, 1б, 1а, 1, 17, 18, 19, 15, 2, 3, 4, 5, 6а, 6 — 14;

Улица Ленпоселок, дома № 1, 2а, 2 — 22, 24, 16а, 1/1;

Улица 1-й Весенний переулок, дома № 1, 2, 4, 6;

Улица 2-й Весенний переулок, дома № 1 — 7, 9а, 8 — 14, 15а, 15 — 18;

Улица Грачи, дома № 50 корп. 1, 49, 47, 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 5, 3, 3а;

ХВС отключат с 11:20 и до окончания работ на следующих улицах:

Улица Горького, дома № 74/64, 76, 78, 78 стр. 1, 80, 86, 94/40, 57, 59, 49, 51 (школа №1);

Улица Право-Лыбедская, дома № 35, 35 корп. 2, 37, 39, 47, 49, 51, 53, 55, 46, 50, 54, 56.