Четверг, 17 сентября, 2020
18.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

14 рязанских улиц остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе

Иван Федоров

В среду, 17 августа, на водопроводе в Рязани произошла авария. Поэтому из-за ремонтных работ на 14-ти рязанских улицах отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации. 

С 9:30 до 16:00 воды не будет по следующим адресам: 

  • Улица Первомайский проспект, дома № 68/2, 70 корп. 1, 74, 76, 78/93; 
  • Улица Малое шоссе, дом № 18; 
  • Улица 1-я Безбожная; 
  • Улица 2-я Безбожная; 
  • Улица Коммунистический переулок; 
  • Улица Транспортный переулок – частный сектор.

Отключение коснется и Дядьково. Там воды не будет с 10:00 до 17:00. Это коснется людей, проживающих по адресам: 

  • Улица Весенняя, дома № 2г, 1 — 10, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15 — 20, 22, 24 — 43, 49, 23, 53, 55, 57, 46, 45, 43а; 
  • Улица Новая, дома № 9а, 1б, 1а, 1, 17, 18, 19, 15, 2, 3, 4, 5, 6а, 6 — 14; 
  • Улица Ленпоселок, дома № 1, 2а, 2 — 22, 24, 16а, 1/1; 
  • Улица 1-й Весенний переулок, дома № 1, 2, 4, 6; 
  • Улица 2-й Весенний переулок, дома № 1 — 7, 9а, 8 — 14, 15а, 15 — 18; 
  • Улица Грачи, дома № 50 корп. 1, 49, 47, 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 5, 3, 3а;

ХВС отключат с 11:20 и до окончания работ на следующих улицах: 

  • Улица Горького, дома № 74/64, 76, 78, 78 стр. 1, 80, 86, 94/40, 57, 59, 49, 51 (школа №1); 
  • Улица Право-Лыбедская, дома № 35, 35 корп. 2, 37, 39, 47, 49, 51, 53, 55, 46, 50, 54, 56.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области коронавирус выявлен у 618 детей

Новости Рязани
На 11 часов четверга, 17 сентября, коронавирус в Рязанской области официально подтверждён у 618 детей в возрасте до 18 лет. Ещё два...
Узнать больше

Фразы раздражители и сколько в день рязанцы тратят времени на смартфон

Новости Рязани
16 сентября представители Tele2 рассказали журналистам о результатах пятилетней работы контактных центров, которые обслуживает жителей нашей области. Офисы расположены в Саранске и...
Узнать больше

В Рязани из-за «Кросса Нации» изменится движение общественного транспорта

Новости Рязани
В субботу, 19 сентября, в Рязани будут проходить мероприятия, посвященные Всероссийскому дню бега "Кросс Нации". Из-за этого будет перекрыто движение в центре...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанском театре драмы поставили пьесу «Входит свободный человек»

Новости Рязани
В среду, 16 сентября, в рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Входит свободный человек» по пьесе Тома Стоппарда. В отличие от предыдущей...
Узнать больше

Жительница Рязани стала «Российской красавицей 2020»

Новости Рязани
Рязанскую область на конкурсе представляли победительница регионального отбора «Российская красавица 2020, Рязань» Юлия Колесникова и Зоя Ковалевич, выступавшая в категории «Миссис».
Узнать больше

Подведены итоги выборов в Рязанскую областную Думу

Власть
Пятипроцентный барьер, позволяющий пройти в областную думу, преодолели не все партии.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День города в Ярославле: Пир на Волге и «чудеса» от Дом.ру

Акценты
В субботу, 12 сентября, культурная жизнь России сосредоточилась в столице «Золотого кольца» –  Ярославле.  В этот день прекрасный город Земли отмечал «зеркальный»...
Узнать больше

Какие работы проводят в огороде в сентябре

Акценты
Вот и лето прошло. Но о завершении дачного сезона говорить ещё рано. Опытные садоводы и огородники знают, что в сентябре работы на...
Узнать больше

Игорь Морозов: Стабильность и развитие Рязанской области — приоритет для «Единой России»!

Акценты
Народная программа Партии - шанс для каждого жителя региона изменить свою жизнь к лучшему
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+