Из Оки в Рязанском районе подняли тело мужчины

Из реки Оки недалеко от села Льгово Рязанского района подняли тело мужчины. Об этом в субботу, 16 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Личность погибшего уже установлена. По данным следователей, утонул местный житель, 1986 года рождения.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, труп из воды водолазы подняли днём в субботу, 16 мая. В работах принимали участие 5 сотрудников МЧС, была задействована одна единица техники.
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