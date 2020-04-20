Из машины в Рязани украли рыболовные снасти

В субботу, 18 апреля, сотрудники городского отдела вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии задержали подозреваемого в краже из автомобиля.
Около 21 часа стало известно, что у дома на ул. Высоковольтной вскрыт автомобиль «Лада Калина». Неизвестный украл инструменты и рыболовные снасти, хранившиеся в машине.
Обследовав соседние улицы и дворы, росгвардейцы обнаружили подозреваемого. К краже может быть причастен ранее несудимый рязанец 1992 года рождения.
Задержанного доставили в полицию. Расследование продолжается.
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