Из машины в Рязани украли рыболовные снасти

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В субботу, 18 апреля, сотрудники городского отдела вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии задержали подозреваемого в краже из автомобиля.

Около 21 часа стало известно, что у дома на ул. Высоковольтной вскрыт автомобиль «Лада Калина». Неизвестный украл инструменты и рыболовные снасти, хранившиеся в машине.

Обследовав соседние улицы и дворы, росгвардейцы обнаружили подозреваемого. К краже может быть причастен ранее несудимый рязанец 1992 года рождения.

Задержанного доставили в полицию. Расследование продолжается.

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