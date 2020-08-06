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Новости РязаниПроисшествия

Из детского лагеря под Рязанью пропала девочка-подросток

7info

Касимовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Рязанской области проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения Жариковой Анны Игоревны. Об этом сообщил официальный сайт ведомства. 

По данным следователей, во вторник, 4 августа, около 10 часов 16-летняя девушка самовольно покинула детский лагерь «Радуга», находящийся в деревне Лункино Клепиковского района. До сих пор местонахождение подростка неизвестно.

На вид пропавшей 15-16 лет, телосложение среднее, рост около 1 метра 60 сантиметров. Отметим также, что у девушки яркие брови – они окрашены в красно-зелёный цвет. 

Из лагеря Анна ушла в чёрной кофте с капюшоном и в чёрных брюках.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Жариковой, просят звонить по телефонам: 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).

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