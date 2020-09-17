Из антител лошадей сделают дешевое лекарство от COVID-19

Ученые из Коста-Рики предлагают использовать лошадей, как «фабрику» для производства терапевтических антител, которые будут в десятки раз дешевле, чем разрабатываемые сейчас лекарственные средства на основе антител человека.

Экспериментальные животные получили четыре курса прививок белками коронавируса. На фармацевтическом заводе исследователи выделили антитела и очистили их, чтобы получить терапевтический состав для испытаний на людях. Всего на предприятии произвели тысячу флаконов очищенных конских антител объемом по 10 мл каждый. Половина из них имела защиту против спайк-белка, другая содержала четыре белка, присутствующих в коронавирусе.

— Действительно, исторически антитела получали от животных, — сообщил«Известиям» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (вуза-участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Альберт Ризванов. — Такая технология более дешевая, быстрая. Но ее недостаток в том, что у некоторых людей эти чужеродные антитела могут вызвать аллергические реакции или иммунные ответы.

Однако разработчики подчеркивают, что применение конских антител безопасно, так как сама технология применения и очистки лошадиных иммуноглобулинов известна давно. Ученые из Коста-Рики используют их для производства противоядий от укусов змей, скорпионов и пауков.

Как отмечено в статье издания Scientific Аmerican, на протяжении десятилетий фармацевтические препараты, сделанные по данной технологии, применяют для лечения бешенства, ботулизма и дифтерии. А совсем недавно подобная терапия стала потенциальным средством лечения высокопатогенных вирусов птичьего гриппа H5N1 и H7N9 и коронавируса, вызывающего ближневосточный респираторный синдром(MERS). На этом и основывались ученые, когда начинали проект по SARS-CoV-2.Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:Ход конями: дешевые лекарства от COVID-19 сделают из антител лошадей.