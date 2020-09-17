Четверг, 17 сентября, 2020
11.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Из антител лошадей сделают дешевое лекарство от COVID-19

Иван Федоров

Ученые из Коста-Рики предлагают использовать лошадей, как «фабрику» для производства терапевтических антител, которые будут в десятки раз дешевле, чем разрабатываемые сейчас лекарственные средства на основе антител человека.

Экспериментальные животные получили четыре курса прививок белками коронавируса. На фармацевтическом заводе исследователи выделили антитела и очистили их, чтобы получить терапевтический состав для испытаний на людях. Всего на предприятии произвели тысячу флаконов очищенных конских антител объемом по 10 мл каждый. Половина из них имела защиту против спайк-белка, другая содержала четыре белка, присутствующих в коронавирусе.

— Действительно, исторически антитела получали от животных, — сообщил«Известиям» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (вуза-участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Альберт Ризванов. — Такая технология более дешевая, быстрая. Но ее недостаток в том, что у некоторых людей эти чужеродные антитела могут вызвать аллергические реакции или иммунные ответы.

Однако разработчики подчеркивают, что применение конских антител безопасно, так как сама технология применения и очистки лошадиных иммуноглобулинов известна давно. Ученые из Коста-Рики используют их для производства противоядий от укусов змей, скорпионов и пауков.

Как отмечено в статье издания Scientific Аmerican, на протяжении десятилетий фармацевтические препараты, сделанные по данной технологии, применяют для лечения бешенства, ботулизма и дифтерии. А совсем недавно подобная терапия стала потенциальным средством лечения высокопатогенных вирусов птичьего гриппа H5N1 и H7N9 и коронавируса, вызывающего ближневосточный респираторный синдром(MERS). На этом и основывались ученые, когда начинали проект по SARS-CoV-2.Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:Ход конями: дешевые лекарства от COVID-19 сделают из антител лошадей.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Из антител лошадей сделают дешевое лекарство от COVID-19

Новости Рязани
Ученые из Коста-Рики предлагают использовать лошадей, как «фабрику» для производства терапевтических антител, которые будут в десятки раз дешевле, чем разрабатываемые сейчас лекарственные...
Узнать больше

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд

Новости Рязани
Правительство намерено сократить расходы на реализацию ряда национальных проектов почти на 600 млрд рублей в следующий два года. Это следует из пояснительной...
Узнать больше

В ДТП у «Глобуса» в Рязани пострадали три человека

Новости Рязани
В результате ДТП у гипермаркета «Глобус» в Рязани пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанском театре драмы поставили пьесу «Входит свободный человек»

Новости Рязани
В среду, 16 сентября, в рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Входит свободный человек» по пьесе Тома Стоппарда. В отличие от предыдущей...
Узнать больше

Жительница Рязани стала «Российской красавицей 2020»

Новости Рязани
Рязанскую область на конкурсе представляли победительница регионального отбора «Российская красавица 2020, Рязань» Юлия Колесникова и Зоя Ковалевич, выступавшая в категории «Миссис».
Узнать больше

Подведены итоги выборов в Рязанскую областную Думу

Власть
Пятипроцентный барьер, позволяющий пройти в областную думу, преодолели не все партии.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День города в Ярославле: Пир на Волге и «чудеса» от Дом.ру

Акценты
В субботу, 12 сентября, культурная жизнь России сосредоточилась в столице «Золотого кольца» –  Ярославле.  В этот день прекрасный город Земли отмечал «зеркальный»...
Узнать больше

Какие работы проводят в огороде в сентябре

Акценты
Вот и лето прошло. Но о завершении дачного сезона говорить ещё рано. Опытные садоводы и огородники знают, что в сентябре работы на...
Узнать больше

Игорь Морозов: Стабильность и развитие Рязанской области — приоритет для «Единой России»!

Акценты
Народная программа Партии - шанс для каждого жителя региона изменить свою жизнь к лучшему
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+