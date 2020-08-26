Среда, 26 августа, 2020
23.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Июль 2020 побил рекорды по выдаче ипотечных кредитов

7info 2

Объединенное кредитное бюро опубликовало исследование, в котором говорится, что выдача ипотечных кредитов в России побила сразу несколько рекордов.

В июле 2020 года было выдано 129 тыс. жилищных кредитов, что на 15% больше, чем в июне, и на 37% больше, чем в июле 2019 года. Объем выдачи ипотеки достиг 320 млрд. руб., превысив показатели прошлого месяца на 21%, а прошлого года — на 53%.

Аналитики кредитного бюро связывают летние рекорды со снижением ключевой ставки и программой льготной ипотеки на покупку квартир у застройщиков. Эти факторы привели к тому, что средняя полная стоимость ипотечного кредита впервые в истории российского банковского сектора достигла 9% годовых.

Реклама

Самой популярной программой оказалась программа «Господдержка»: ипотека под 6,5%.

Старший менеджер по продажам строительной компании «Мармакс» Роман Орлов прокомментировал рост спроса на ипотечное кредитование летом этого года так:

«Программа распространяется на покупку строящегося или готового жилья у застройщика, имеет фиксированную процентную ставку 6,5% и сравнительно небольшой первоначальный взнос в 15% от суммы кредита. Для нашего региона максимальная сумма по кредиту составляет 6 миллионов рублей. Благодаря субсидиям, которые выделяет государство, возможность приобретения жилья в новостройках стала доступнее. Все вышеперечисленные факторы сделали льготную программу главным драйвером «ипотечного бума», который пришелся на июль текущего года».

Напомним, что госпрограмма предполагает субсидирование процентных ставок за счет федерального бюджета. Программа была запущена по поручению Правительства РФ как одна из мер поддержки строительной отрасли и населения в условиях кризиса.

Роман также отметил, что компания «Мармакс» приравнивает ипотечный кредит к 100% оплате, поэтому на покупку квартиры бизнес-класса действуют индивидуальные спецпредложения.

Подробнее о других программах ипотечного кредитования вы можете узнать у личного менеджера «Мармакс» — 500-005 или оставляйте заявку на сайте компании.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Чек-лист для родителей: Как выбрать школьную форму и рюкзак

Акценты
Перед началом учебного года магазины и маркетплейсы переполнены предложениями школьных товаров на любой кошелек. Покупать из них первые попавшиеся, которые радуют внешним...
Узнать больше

Июль 2020 побил рекорды по выдаче ипотечных кредитов

Новости Рязани
Объединенное кредитное бюро опубликовало исследование, в котором говорится, что выдача ипотечных кредитов в России побила сразу несколько рекордов. В...
Узнать больше

Из-за аварии на семи улицах Рязани отключили холодную воду

Новости Рязани
В среду, 26 августа, из-за аварии на водопроводе в Рязани отключили холодную воду на семи улицах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Опергруппа прокомментировала информацию о вспышке COVID-19 в музтеатре

Культура
По данным опергруппы, на территории региона на 25 августа вспышек заболевания COVID-19 не зарегистрировано.
Узнать больше

В ДТП с маршруткой в Рязани пострадал 10-месячный ребёнок

Новости Рязани
В результате ДТП получили травмы 34-летняя пассажирка маршрутки и её 10-месячный ребёнок. Помощь медиков также потребовалась водителю «Фольксвагена».
Узнать больше

Ещё в одном районе Рязани зарегистрировали более тысячи случаев коронавируса

Новости Рязани
Самым «заражённым» районом Рязани остаётся Московский. Там зарегистрирован 1171 случай коронавируса.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Чек-лист для родителей: Как выбрать школьную форму и рюкзак

Акценты
Перед началом учебного года магазины и маркетплейсы переполнены предложениями школьных товаров на любой кошелек. Покупать из них первые попавшиеся, которые радуют внешним...
Узнать больше

Какие законы в России вступают в силу в сентябре

Акценты
Горячее питание для младшеклассников, воспитание в школах, возврат страховки при досрочном погашении кредита, внесудебное банкротство и другие нововведения первого месяца осени.
Узнать больше

Как выбрать сменную обувь в школу

Акценты
Роскачество продолжает проверять товары для детей в преддверии начала школьного сезона: на этот раз в фокусе внимания оказалась обувь для мальчиков и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+