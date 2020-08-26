Июль 2020 побил рекорды по выдаче ипотечных кредитов

Объединенное кредитное бюро опубликовало исследование, в котором говорится, что выдача ипотечных кредитов в России побила сразу несколько рекордов.

В июле 2020 года было выдано 129 тыс. жилищных кредитов, что на 15% больше, чем в июне, и на 37% больше, чем в июле 2019 года. Объем выдачи ипотеки достиг 320 млрд. руб., превысив показатели прошлого месяца на 21%, а прошлого года — на 53%.

Аналитики кредитного бюро связывают летние рекорды со снижением ключевой ставки и программой льготной ипотеки на покупку квартир у застройщиков. Эти факторы привели к тому, что средняя полная стоимость ипотечного кредита впервые в истории российского банковского сектора достигла 9% годовых.

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Самой популярной программой оказалась программа «Господдержка»: ипотека под 6,5%.

Старший менеджер по продажам строительной компании «Мармакс» Роман Орлов прокомментировал рост спроса на ипотечное кредитование летом этого года так:

«Программа распространяется на покупку строящегося или готового жилья у застройщика, имеет фиксированную процентную ставку 6,5% и сравнительно небольшой первоначальный взнос в 15% от суммы кредита. Для нашего региона максимальная сумма по кредиту составляет 6 миллионов рублей. Благодаря субсидиям, которые выделяет государство, возможность приобретения жилья в новостройках стала доступнее. Все вышеперечисленные факторы сделали льготную программу главным драйвером «ипотечного бума», который пришелся на июль текущего года».

Напомним, что госпрограмма предполагает субсидирование процентных ставок за счет федерального бюджета. Программа была запущена по поручению Правительства РФ как одна из мер поддержки строительной отрасли и населения в условиях кризиса.

Роман также отметил, что компания «Мармакс» приравнивает ипотечный кредит к 100% оплате, поэтому на покупку квартиры бизнес-класса действуют индивидуальные спецпредложения.

Подробнее о других программах ипотечного кредитования вы можете узнать у личного менеджера «Мармакс» — 500-005 или оставляйте заявку на сайте компании.