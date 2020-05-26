Иван Семёнов: Трудно представить наше современное общество без предпринимательской деятельности

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Управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов поздравил рязанских бизнесменов с Днем российского предпринимательства!

От себя лично и от имени всего коллектива Рязанского отделения Сбербанка поздравляю всех предпринимателей с профессиональным праздником — Днем российского предпринимательства!

В настоящее время трудно представить наше современное общество без предпринимательской деятельности. Работа эта важная и ответственная, она требует свежих идей и профессионального чутья, готовности к риску и умения принимать самостоятельные решения.

Конечно, быть бизнесменом у нас в стране очень непросто. Поэтому особое уважение испытываешь к людям, которые даже в такой непростой ситуации не унывают, продолжают проявлять свою предпринимательскую инициативу, инвестировать в свои проекты, инвестировать в развитие своего бизнеса, своей семьи, своей страны.

Пусть ваша энергия, умение мыслить масштабно и находить нестандартные решения помогут вам и дальше воплощать в жизнь самые смелые планы и перспективные идеи. Желаю здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!