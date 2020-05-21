Инспекция выявила дефекты в ремонте рязанских дорог

В Рязани проверяют состояние отремонтированных дорог, находящихся на гарантии. В настоящее время проверяют дороги, отремонтированные в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Подобные проверки проводятся два раза в год. В этот раз в состав комиссии вошли заместитель председателя Правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, руководитель регионального Минтранса Вадим Решетник, специалисты министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области», городской администрации и представители подрядчиков.
Проверяющие обнаружили на отремонтированных дорогах выбоины, просадки люков инженерных коммуникаций, стёршуюся разметку. По контракту, подрядчики несут гарантийные обязательства сроком от четырех до шести лет – в зависимости от вида работ. Все дефекты они обязаны устранить за свой счет. Как сообщает группа «Дороги Рязанской области», эти работы уже начались.
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