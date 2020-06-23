Информация о работе переправ и наплавных мостов в Рязанской области

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Минтранс Рязанской области сообщил информацию о работе наплавных мостов и паромных переправ по состоянии на 23 июня.

Наплавной мост через р. Оку у с. Фатьяновка Спасского район работает в режиме пропуска пешеходов.

Движение по наплавному мосту через р. Оку у с. Троица Спасского район осуществляется в штатном режиме, паромная переправа через р. Ока у с. Юшта Шиловского района работает в штатном режиме.

Паромная переправа через р. Ока у н.п.Елатьма Касимовского района осуществляет только перевозку пассажиров.

Наплавные мосты через р. Цну в Шацком районе у н.п. Лесное Конобеево, Купля и Старочернеево работаю в штатном режиме.