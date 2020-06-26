Инфляция в Рязанской области за месяц не изменилась

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В мае 2020 года в Рязанской области годовая инфляция осталась на уровне предыдущего месяца – 3,5%. Такая тенденция отмечалась в целом по Центральному федеральному округу. Изменения цен на товары в сторону увеличения в отдельных группах связаны с ослаблением рубля и повышенным спросом со стороны населения. Вместе с тем, в сфере услуг был отмечен низкий спрос, который оказал влияние на замедление инфляции.

Продовольственные товары подорожали с 2,9% в апреле до 3,1% в мае. Сильнее всего можно было заметить увеличение стоимости куриных яиц, на производство которых повлиял рост цен на корма, витамины и ветеринарные лекарства. Стали дороже также макароны и некоторые крупы (рис, гречка, овсянка): при продлении режима самоизоляции рязанцы активно закупали подобные продукты длительного хранения. А вот свинина и куриное мясо стали дешевле, так как предложение продукции на рынке превышало спрос.

Годовая инфляция по непродовольственным товарам выросла незначительно с 4,1% в апреле до 4,2% в мае. На нее влияли, в частности, цены на порошок и прочие чистящие средства, которые дорожали на фоне возросшего спроса.

При этом на рынке услуг годовая инфляция замедлилась с 3,9% в апреле до 3,4% в мае: за счет снижения темпов прироста цен на услуги связи и медицинскую помощь. Рязанцы реже посещали медучреждения для несрочных консультаций и осмотров, проведения физиотерапевтических процедур и массажей.

Материал подготовлен Отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу с использованием данных Росстата.