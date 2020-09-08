Игру ХК «Рязань» перенесли из-за вспышки коронавируса у соперника

В пятницу, 4 сентября, стартовал новый сезон «ВХЛ – Кубка Шёлкового пути», в котором принимает участие и хоккейный клуб «Рязань».

Свой первый матч рязанцы сыграют во вторник, 8 сентября. Во Дворце спорта «Олимпийский» «горожане» будут принимать ХК «Югра». Начало встречи – в 19.00.

На матче смогут присутствовать болельщики. Правда, пока заполняемость ледовой арены из-за коронавируса не может превышать 10%.

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Мера вынужденная, но необходимая, так как вспышки заболевания уже зарегистрированы. В частности, в хоккейном клубе «Рубин» из Тюмени. На данный момент перенесены на более поздний срок четыре матча этой команды, в том числе и выездная игра в Рязани 11 сентября.

Также «Рубин» пропустит встречи на выезде в Воскресенске и две игры в Санкт-Петербурге.

– Даты и время проведения матчей будут сообщены дополнительно, – отмечается на сайте ВХЛ.