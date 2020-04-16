И дети, и старики: назван возраст рязанцев с коронавирусом

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Оперативная группа сообщила информацию о возрасте заражённых коронавирусом рязанцев. Напомним, по состоянию на 16 апреля, положительные тесты на COVID-19 сдали 185 человек. 

Диагноз точно подтверждён у 154 человек. Большинство из них – 70 – в возрасте от 18 до 45 лет. 

Вторая многочисленная группа – от 46 до 64 лет. Таких 52 человека. 

Среди заражённых 14 детей. Их возраст – 2, 4, 8, 9, 11, 12 – 3 человека, 13 – 2 человека, 16 – 2 человека, 15 и 17 лет.

В возрасте от 65 до 80 лет – 15 человек, старше 80 – 3 человека. 

Условно подтверждён коронавирус у 31 человека. Все ожидают результата повторного анализа. Здесь распределение по возрастам следующее: 

от 18 до 45 лет –  11; 

от 46 до 64 лет – 10; 

от 65 до 80 лет – 5 человек;

дети – 5 человек (9 месяцев, 2, 4, 5 и 8 лет).

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