И дети, и старики: назван возраст рязанцев с коронавирусом

Оперативная группа сообщила информацию о возрасте заражённых коронавирусом рязанцев. Напомним, по состоянию на 16 апреля, положительные тесты на COVID-19 сдали 185 человек.
Диагноз точно подтверждён у 154 человек. Большинство из них – 70 – в возрасте от 18 до 45 лет.
Вторая многочисленная группа – от 46 до 64 лет. Таких 52 человека.
Среди заражённых 14 детей. Их возраст – 2, 4, 8, 9, 11, 12 – 3 человека, 13 – 2 человека, 16 – 2 человека, 15 и 17 лет.
В возрасте от 65 до 80 лет – 15 человек, старше 80 – 3 человека.
Условно подтверждён коронавирус у 31 человека. Все ожидают результата повторного анализа. Здесь распределение по возрастам следующее:
от 18 до 45 лет – 11;
от 46 до 64 лет – 10;
от 65 до 80 лет – 5 человек;
дети – 5 человек (9 месяцев, 2, 4, 5 и 8 лет).
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