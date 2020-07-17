Хлебозавод №3 представил рязанцам новую продукцию

На МП «Хлебозавод №3 города Рязани» разрабатывают новые виды хлеба и хлебобулочных изделий. В конце июня предприятие представило новый вид пшенично-ржаного хлеба – хлеб с пророщенным зерном.

В состав нового продукта включены зёрна овса, семена подсолнечника, тёмного и светлого льна, цельномолотые рожь и пшеница и другие компоненты, являющиеся источниками полезных веществ. Хлеб с пророщенным зерном – это полноценный натуральный, всегда свежий продукт. Он богат витаминами, микро- и макроэлементами цельных злаков. В прорастающем зерне возрастает активность биологических веществ, в несколько раз повышается содержание витаминов группы В, РР, Е.

Хлебозавод №3 производит хлеб традиционным способом на натуральной жидкой молочнокислой закваске, благодаря чему он имеет приятный вкус и аромат, прекрасные потребительские свойства.

Новый продукт можно приобрести во внутрифирменной торговой сети МП «Хлебозавод №3 г. Рязани» с 22 июня. В ближайшее время он появится на прилавках магазинов «Оливье», «Зодиак», «У дома».