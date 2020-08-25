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Новости РязаниСпорт

ХК «Рязань» усилился тремя игроками

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ХК «Рязань» укрепил линию защиты Никитой Громовым и Андреем Голиковым. В нападении – Даниил Шабаров. Об этом сообщила пресс-служба клуба.  

Никита Громов (1 мая 1998 года) – воспитанник ярославской хоккейной школы.

Свою карьеру защитник начинал в системе ярославского «Локомотива». Играл за «Локо» в МХЛ и «Локо-Юниор» в МХЛ-Б, в 2015 году ездил на Мировой Кубок Вызова. В сезоне-2017/2018 провел два матча за «Локомотив» в КХЛ, в сезоне-2018/2019 выступал за красноярский «Сокол», «Красноярских Рысей», но больше встреч провел за «Локо». В прошлом сезоне хоккеист играл в «Буране» из Воронежа. В его составе Громов выходил в 48 матчах, набрал 15 (6+9) очков, 15 штрафных минут, показатель полезности «-17».

Андрей Голиков (31 мая 1999 года). Первая школа – Рязань.

В юношеском возрасте большую часть карьеры провел в системе «Локомотива». В 2016 году провел две игры за ХК «Рязань» на Турнире на призы федерации хоккея Рязанской области. Сезон-2016/2017 начинал в Хоккейной лиге Онтарио (OHL), но не провел там ни одной игры и продолжил его в «Атлантах» из МХЛ. В сезоне-2017/2018 был в составе ХК «Рязань», однако за «горожан» на лед не выходил и перешел в уфимский «Толпар». Затем выступал в Хоккейной лиге США (USHL) и Североамериканской Хоккейной лиге (NAHL). Сезон-2019/2020 начинал в «Сарыарке», за которую провел 5 игр, а позже был командирован в ХК «Темиртау» из Чемпионата Казахстана. Там Голиков провел 15 матчей, набрал 3 (2+1) очка, 24 минуты штрафа, показатель полезности «+10».

Даниил Шабаров (4 июля 1998 года). Первая школа – Белгород.

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Первыми командами форварда стали ХК «Белгород», «Витязь» и «Донбасс». Далее хоккеист перешел в систему СКА, в рамках которой выступал за «СКА-1946» из МХЛ и «СКА-Карелия» из НМХЛ. В сезоне-2017/2018 провел свои первые игры в ВХЛ в составе «СКА-Невы», но больше выходил на лед в составе «СКА-1946». В сезоне-2018/2019 за питерскую молодежную команду Шабаров провел 55 игр, в которых набрал 42 (17+25) очков. Прошлый сезон нападающий провел в Украинской Хоккейной Лиге за «Донбасс». На лед хоккеист вышел семь раз, набрал 2 (0+2) очка, 2 штрафных минуты, показатель полезности «+2».

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