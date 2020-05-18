ХК «Рязань» сформировал тренерский штаб

Хоккейный клуб «Рязань» определился с составом тренерского штаба. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Помощником главного тренера – Сергея Решетникова – будет Александр Перов. Тренером вратарей остаётся Юрий Лаврецкий.
Александр Александрович Перов – воспитанник школы хоккея Рыбинска. Первыми командами защитника были «Торпедо» и «Локомотив». В Высшей лиги Чемпионата России играл за ТХК (Тверь), «Спутник» (Нижний Тагил) и «Ижсталь (Ижевск)». В ВХЛ выступал за «Кристалл» (Саратов) и ТХК. В составе последнего становился победителем Чемпионата Высшей хоккейной лиги. Дважды выигрывал бронзовые медали ВХЛ. Всего в Высшей хоккейной лиге Перов провел 10 сезонов и сыграл 500 матчей.
Также три года отработал в Хоккейной академии Ярославля специалистом по совершенствованию индивидуальных навыков хоккеистов, занимаясь с детьми и игроками уровней МХЛ, ВХЛ, КХЛ и НХЛ.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram