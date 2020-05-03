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ХК «Рязань» начал формировать состав

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Фото: пресс-служба ХК «Рязань»

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«Горожане» начали работу по формированию состава, которая уже принесла плоды. Клуб сохранил нападающих Владимира Карпова и Георгия Сергеенко. Также контракты с «бело-синими» заключили защитники Артем Седунов и Савелий Козлов и нападающий Александр Репьях. Об этом сообщает пресс-служба клуба.  

Владимир Карпов – «долгожитель» рязанской команды, в составе «горожан» он играет с сезона-2014/2015. В сезоне-2019/2020 нападающий провел за ХК «Рязань» 46 игр, набрал 18 (11+7) очков, 24 штрафные минуты и показатель полезности «-3».

Георгий Сергеенко пополнил состав «бело-синих» по ходу сезона-2019/2020 и сразу полюбился болельщиками, что подтвердил выбор его лучшим игроком ноября. Форвард провел за рязанскую команду 41 игру, набрал 23 (7+16) очка, заработал 16 минут штрафа, а показатель полезности хоккеиста составил «-2».

Спустя сезон вернулся в ХК «Рязань» защитник Артем Седунов (родился 18 января 1988 года), в предыдущем сезоне игравший за «Молот-Прикамье». В составе пермской команды хоккеист провел 48 игр, набрал 4 (1+3) очка, 59 штрафных минут и показатель полезности «-2».

Вернулся в состав «горожан» и нападающий Александр Репьях (родился 14 мая 1992 года), знакомый поклонникам рязанского хоккея по сезонам-2017/2018 и 2018/2019. Сезон-2019/2020 форвард провел в красноярском «Соколе». На его счету 21 игра, 1 (0+1) набранное очко, 8 минут штрафа. Показатель полезности «-1».

Новобранцем «бело-синих» стал защитник Савелий Козлов (родился 4 сентября 1998 года). Первая школа – Москва. Выступал за «Спартак» (юноши), «Белые Тигры» и «Стальные Лисы» в МХЛ. В ВХЛ играл за «Зауралье», «Ермак» и «Рубин». В сезоне-2019/2020 играл в «Горняке». За команду из Учалов хоккеист провел 28 игр, набрал 3 (1+2) очка, 46 минут штрафа и показатель полезности «-9». 

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