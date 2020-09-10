Хирурги детской ОКБ удалили рязанке гигантскую кисту

В Рязани хирурги детской ОКБ удалили пациентке гигантскую кисту. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Результаты гистологии пока неизвестны. Но специалисты предполагают, что новообразование, которое они удалили из брюшной полости, доброкачественное.

Пациентка – девочка 14 лет – заметила, что у неё растет живот, месяц назад. Во время УЗИ-диагностики обнаружили кисту размером 10 см. В течение месяца новообразование выросло до гигантских размеров и распространилось на всю брюшную полость. Для спасения девочки потребовалось хирургическое вмешательство.

– Мы определили, что это многокамерная киста, то есть, состоящая из нескольких жидкостных полостей. Ее размеры не позволили проводить эту операцию лапароскопически. После того, как с помощью хирургических инструментов мы достигли новообразования, оказалось, что его объем составил 3,3 литра, – сообщил заведующий хирургическим отделением детской ОКБ Олег Ларькин

Специалисты отмечают, что операция прошла успешно, и пациентку уже выписали домой. Оперативное вмешательство удалось завершить быстро и с минимальной кровопотерей, благодаря приобретенному недавно аппарату Лигашур. Это устройство помогает хирургам останавливать кровотечение и надежно и прочно заклеивать сосуды за несколько секунд. Лигашур является альтернативой нитям, скрепкам, клипсам и другим приспособлениям, используемым в хирургии.

– Лигашур – это аппарат, в котором очень нуждалась наша хирургическая служба, – сообщила главный врач детской ОКБ Инна Лебедева, – средства на него были выделены в ходе реализации национального проекта «Здравоохранение». Мы ожидаем, что аппарат будет способствовать развитию хирургических технологий и снизить риски во время оперативных вмешательств.