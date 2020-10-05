Николай Любимов наградил лучших учителей Рязанской области

В понедельник, 5 октября, в Рязанской областной филармонии прошло торжественное мероприятия, посвященное Дню учителя. На церемонии губернатор Рязанской области поздравил педагогов с их профессиональным праздником.
Глава региона отметил, что в Рязанской области есть талантливые педагоги, заслуги которых отмечены на высших уровнях. На мероприятии были вручены награды лучшим учителям, а также тем, кто достойно проявил себя в рамках регионального этапа конкурса «Учитель года».
Также глава региона отметил, что молодые учителя все чаще и чаще приезжают в села работать. Этому способствует национальная программа «Земский учитель». Благодаря стимулам в 2020 году в сельские школы были трудоустроены 33 учителя.
Грамоты учителям, которые в 2020 году получили денежное поощрение, вручила министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина. Региональных педагогов отметила и депутат госдумы Елена Митина.