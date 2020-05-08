Губернатор Рязанской области оценил, как скажется коронавирус на бюджете региона

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Доходы бюджета из-за коронавируса сократятся минимум на треть. Об этом во время встречи с волонётрами-медиками рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По его словам, весь удар по экономике ещё впереди. Глава региона отметил, что из-за режима самоизоляции многие предприятия были закрыты. Не получит бюджет и денег из-за отказа от части налогов для поддержки предпринимателей. Кроме того, из бюджета оказывается помощь предприятиям. 

– Экономика будет испытывать спад по всему миру, – отметил Николай Любимов. – Мы почувствуем это не больше, чем другие. Самое плохое, что ситуация отразится на жизни людей. 

Губернатор подчеркнул, что сейчас «нельзя прекратить смотреть в будущее» и останавливать развитие региона. Об этом он будет говорить с коллегами на заседании оперативного штаба 10 мая.

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